Глава YouTube надеется на продолжение работы сервиса в России

Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки надеется продолжать работу компании в России, несмотря на возможные разногласия с властями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. (Компания) сделает все, чтобы разрешить (противоречия). Если мы не сможем... но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем», — заявила Воджицки в интервью Bloomberg TV, отвечая на вопрос, покинет ли Google, чьей дочерней компанией является YouTube, российский рынок, как это стало с Китаем.

Она отказалась комментировать вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей, отметив, что при получении подобных вопросов от властей решения принимаются, «основываясь на целом ряде разных факторов».