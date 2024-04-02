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Глава «Ярдәм янәшә» Ринат Фазылов об атаке БПЛА: «Враг отыгрывается на мирных жителях»
Мнением о том, что украинский режим отыгрывается на мирном населении из-за того, что на фронте его дела плохи, с «Татар-информом» поделился руководитель Регионального исполнительного комитета ОНФ в Республике Татарстан, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Пoмощь рядом!» Ринат Фазылов.
«Наша страна уже несколько лет ведет борьбу с коварным врагом, который подло нападает на слабых и безоружных.
Сегодня наша республика была впервые атакована беспилотными летательными аппаратами. Удар пришелся по мирным городам – Елабуге и Нижнекамску. Мы узнали, что в Елабуге пострадали мирные жители. Это студенты, которые жили в местном общежитии, среди них были и иностранные граждане. События, которые произошли сегодня в нашей республике, наглядно показывают, что нашим врагам все равно куда прилетают их снаряды. Они терпят поражение на поле боя и трусливо отыгрываются на простых мирных жителях, среди которых дети, пожилые люди, женщины. Эти действия в очередной раз доказывают террористическую сущность украинского режима и его западных пособников», – сказал он.
По его словам, цель наших врагов – посеять страх и панику. Глава республиканского движения отметил, что произошедшие события еще крепче сплотят наш многонациональный народ.
«Запугать и сломить нас точно не удастся. Убежден в том, что сегодня каждый из нас, находясь на своем месте, должен делать все для того, чтобы приблизить нашу Победу!» – подытожил он.
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