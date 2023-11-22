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Глава «Ярдәм янәшә!» рассказал как помогают бойцам СВО и их семьям
Чаще всего семьи военнослужащих и сами бойцы обращаются в республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» за консультацией, а также просят помочь по хозяйству. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации проекта «ЗАБОТА О СВОИХ» и других благотворительных и волонтерских проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, рассказал руководитель движения Ринат Фазылов.
«Бывают и более персональные обращения, связанные с домашними питомцами. Мужчина ушел в зону СВО, у него дома с семьей осталась собака, которая воспринимала хозяином только мужчину. Возникла проблема с выгулом этой собаки и с ее поведением. Мы нашли волонтера, который занимается дрессировкой немецких овчарок, и эту проблему удалось решить», – рассказал Ринат Фазылов.
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