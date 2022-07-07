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Ру Тат
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Политика
7 июля 2022  18:54
Розалия Заманова

Глава японского МИДа не пришел на ужин министров G20 из-за Лаврова

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Глава МИД Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине глав внешнеполитических ведомств стран G20 на Бали. Причиной стала возможная встреча с российским дипломатом Сергеем Лавровым, сообщило агентство Kyodo.

По данным издания, Есимаса Хаяси посчитал такую встречу «неуместной».

Кроме того, на ужин не явились министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), пишет агентство, не уточняя причины.

Лавров прибыл на Бали накануне, во время официального званого ужина он провел ряд двусторонних встреч, сообщила ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

#Сергей Лавров #мид рф
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