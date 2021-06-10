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Ру Тат
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10 июня 2021  08:30
Егор Никитин

Глава Якутии: Вместе с Татарстаном будем продвигать поддержку родных языков на уровне РФ

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Татарстан и Якутия продолжат совместную работу по поддержке и развитию родных языков, в том числе на федеральном уровне. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову высказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Он отметил совместные интересы обеих республик в языковой сфере и подчеркнул важность усиления работы в этом направлении. 

«Поддержание языкового разнообразия для таких регионов как Якутия — это необходимый пункт для уверенного развития», — объяснил Николаев.

Руководитель Якутии добавил, что в Татарстане также делается много шагов для развития языковой политики. Совместный опыт двух регионов позволит эффективнее продвигать этот вопрос на уровне страны. 

«Безусловно, нашим республикам нужно продолжать сотрудничество в этой сфере и в дальнейшем только усиливать его. В том числе совместно продвигать эту тему на федеральном уровне», — резюмировал Айсен Николаев.

#якутия #языки народов россии
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