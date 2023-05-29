Глава Якутии раскрыл Путину секрет прироста населения в регионе

Естественный прирост населения в Якутии оказался выше, чем в среднем по стране. О том, как региону удается сохранить такие показатели, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал глава республики Айсен Николаев.

Он отметил, что большая заслуга в этом принадлежит мерам по поддержке Дальнего Востока. В результате республика занимает седьмое место по рождаемости по России и первое — по Дальнему Востоку, впервые продолжительность жизни в регионе превысила общероссийские показатели. К тому же благодаря мерам поддержки властям удалось снизить отток населения.

«Самое главное, что у нас люди перестали уезжать. Когда я возглавил республику, в мае 2018 года, у нас жило порядка 960 тысяч человек. Сегодня нас уже 996 тысяч по началу этого года, и мы очень ожидаем, что в этом году, наверное, все-таки миллионного жителя достигнем. Это хороший показатель», — уверен Николаев.

По его словам, ежегодный прирост населения в Якутии составляет 10–12 тыс. человек.

Глава Якутии напомнил, что 2022-й был объявлен в республике Годом матери, также праздновалось 100-летие Якутской АССР. В результате главной задачей, поставленной на тот период, стала поддержка материнства — все дети, которые родились в регионе в 2022 году получили 100 тыс. рублей по аналогии с материнским капиталом.

«Населению это очень понравилось. Матери и отцы тоже просили, чтобы мы эту политику продолжили. В этом году я принял решение еще на пять лет продлить действие этого „материнского капитала“ [на] каждого ребенка, который у нас в Якутии рождается», — заметил Николаев.