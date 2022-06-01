Путин оценил эффективность работы фонда поддержки тяжелобольных детей «Круг добра»

Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» за год своей работы показал себя весьма эффективно, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем организации — протоиереем Александром Ткаченко.

«Знаю, что фонд работает устойчиво — даже больше средств, чем предполагалось, 82 миллиарда [поступило], поэтому средств там достаточно, — сказал глава государства. — На мой взгляд, работа проделана большая, и ведется она эффективно».

Фонд был учрежден в начале января прошлого года указом Президента РФ и существует за счет средств, консолидированных в федеральном бюджете, благодаря повышенной ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

Ткаченко поблагодарил Путина за создание организации и отметил, что более 3 тыс. тяжелобольных детей по всей стране уже смогли получить помощь.

«В первую очередь, спасибо за создание самого доброго фонда в нашей стране. Фонд стал настоящим чудом в жизни очень многих людей. У Вас на столе есть альбом с фотографиями детей, это очень маленькое число тех детей, которые получили помощь от фонда, — их более трех тысяч», — цитирует Ткаченко пресс-служба Кремля.