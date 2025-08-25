Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань с рабочим визитом

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Глава (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев прибыл в Казань с рабочим визитом. В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая его встретили заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов и заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В рамках визита Николаев примет участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме-2025, торжественное открытие которого состоится завтра в «Казань Экспо». Кроме того, под его председательством пройдет заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика», где будут рассмотрены вопросы поддержки нефтедобывающей отрасли.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Программа визита также включает знакомство с экономическим, инвестиционным и культурным потенциалом Татарстана. Глава Якутии посетит выставочную экспозицию «Kazan Oil, Gas&Chemistry», которая работает в рамках форума, а также новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанский Кремль.

Особое внимание уделено культурной части программы. Сегодня вечером в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля состоится торжественная церемония открытия выставки «Сокровища Якутии» с участием Айсена Николаева. Экспозиция знакомит с богатым культурным и духовным наследием северного региона.

На выставке представлены уникальные самородки драгоценных металлов и камней, ювелирные и поделочные изделия, имеющие историческую и художественную ценность. Также гости смогут увидеть артефакты, отражающие древние верования и мифологию народа Саха, а также традиционные костюмы и украшения, которые подчеркивают самобытность якутской культуры.