Глава Харьковской ВГА призвал жителей эвакуироваться и пообещал выплаты

Глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в видеообращении посоветовал жителям региона эвакуироваться и пообещал выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Я еще раз рекомендую всем жителям Харьковской области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья, находиться сейчас в своих домах опасно», — заявил чиновник. По его словам, в пунктах временного размещения представители администрации готовы обеспечить эвакуирующихся питанием, теплом и медикаментами.

Кроме того, представитель пророссийских властей анонсировал «выплату единоразовой помощи всем гражданам в размере 10 тыс. рублей», отмечает агентство.

Ганчев также заметил, что «в ВГА принято решение по выплате всей заработной платы начиная с мая 2022 года». Судя по всему, речь идет о людях, так или иначе работавших с властями, которые были связаны с Вооруженными силами РФ.

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