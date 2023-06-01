Глава Харьковской области Ганчев: Российские силы подошли вплотную к Купянску

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы подошли вплотную к Купянску. По его словам, этот факт уже не скрывают многие украинские телеграм-каналы.

Позиционные бои местами проходят уже на улицах самого Купянска, частного сектора, который расположен близи к городу, утверждает Ганчев.

«Линия боевого соприкосновения практически вплотную к Купянску. Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в сентябре прошлого года Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области. Этот шаг военное ведомство объяснило наращиванием усилий в Донбассе.