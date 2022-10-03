Глава Хабаровского края: Военком региона отстранен от должности

В Хабаровском крае отстранен от должности военный комиссар региона Юрий Лайко. Об этом рассказал губернатор края Михаил Дегтярев на видео, которое разместил в своем Telegram-канале.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен в понедельник от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил Президент России», — заявил глава региона.

При этом, по данным Дегтярева, «порядка половины» из нескольких тысяч мобилизованных хабаровчан «вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту».

«Частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Министерством обороны и Президентом», — выразил уверенность губернатор. И призвал: «Все факты перегибов должны пресекаться».

С 24 февраля текущего года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.