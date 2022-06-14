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Ру Тат
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Политика
14 июня 2022  04:34

Глава ВТБ рассказал о разделении мира на «своих» и «чужих»

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Предправления ВТБ Андрей Костин написал колонку для РБК. В этом тексте руководитель банка рассказал о скором разделении мира на «своих» и «чужих».

Причиной такого разделения станет новая холодная война, уверен Костин.

По его мнению, эпоха глобализации в ее прежнем виде завершилась, и Россию будут пытаться ограничивать в допуске на мировой рынок.

«Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть "игрой по правилам" — следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую"», — написал Костин.

Глава ВТБ предположил, что введенные против России санкции будет действовать долго, и банковскому сектору предстоит продолжить девалютизацию балансов.

Костин также отметил, что интеграция страны в глобальный рынок и политические структуры происходила на условиях «вторичности», в результате не учитывались ее национальные интересы и равноправный диалог.

#втб #Костин Андрей
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