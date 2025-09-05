Глава ВТБ о Карпине: «Он известный тренер, в «Динамо» не с улицы пришёл»

Фото: fcdynamo.ru

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин ответил на вопросы о нестабильных выступлениях московского «Динамо» в стартовавшем чемпионате РПЛ и главном тренере Валерии Карпине.

— У «Динамо» сложный старт сезона, несмотря на серьёзный бюджет от ВТБ. Вас это не беспокоит?

— Не знаю. Это тренер должен сказать, руководство команды. Должны, наверное, внедрять новые подходы, которые тренер планировал — перестраивать работу под него. Слушайте, нельзя так [быстро судить о работе Карпина]. Сыграли только несколько матчей. Сразу все побежали: «Ох, ах, беда какая». Пускай команда играет, новый тренер проявляет себя. В конце концов, разные периоды бывают у любой команды. Будто какая‑то трагедия случилась. Футбол — это игра, пускай играют.

— Карпин даже допускал свою отставку. Считаете, ему нужен кредит доверия?

— Да, человеку нужно дать время. И дело не в доверии, доверие есть: он известный тренер, в «Динамо» не с улицы пришёл. Мы все знаем его качества. Посмотрим, что из этого получится, — сказал Костин корреспонденту «Матч ТВ».

Отметим, ВТБ является генеральным спонсором ФК «Динамо».

По итогам прошедших 8-ми туров РПЛ сине-белые находится на 9-й строчке турнирной таблицы с 8-ю очками.

В активе подопечных Валерия Карпина 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения.