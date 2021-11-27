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Здоровье
27 ноября 2021  14:15

Глава Всемирной медицинской ассоациации сравнил омикрон-штамм с вирусом Эбола

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Новая разновидность SARS-CoV-2, которой дали название «омикрон», может угрожать человечеству в той же степени, что и Эбола. Такое мнение выразил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, сообщает ТАСС. 

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — сказал специалист. 

Монтгомери отметил, что точных данных о рисках, которые несет омикрон-штамм, пока нет, но, судя по всему, он распространяется очень быстро.

Глава ассоциации посчитал, что мир в самом начале пандемии недооценил ее масштабы, и не исключил возможности того, что повторную вакцинацию от коронавируса придется проводить ежегодно.

#Коронавирус #вирус эбола
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