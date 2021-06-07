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Ру Тат
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7 июня 2021  20:34

Глава ВОЗ заявил о катастрофической угрозе для непривитых от Covid-19

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Быстрое снятие ковидных ограничений в странах может обернуться катастрофой для граждан, не вакцинировавшихся от Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«При возросшей глобальной передаче вариантов коронавируса, которые вызывают обеспокоенность, включая вариант „Дельта“, слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался», — заявил на брифинге руководитель организации.

Также распространению вируса способствует неравномерное распределение вакцин. В свою очередь, появление новых вариантов Covid-19 ослабляет действенность таких препаратов.

 

#воз #Коронавирус #Вакцинация
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