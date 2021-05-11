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Ру Тат
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11 мая 2021  03:18

Глава ВОЗ заявил, что уровень смертности и заболеваемости коронавирусом вышел на плато

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Уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в мире вышел на плато, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

«Снижение идет во всех регионах, включая Северную и Южную Америки и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев Covid-19 и почти 90 тысяч смертей», — заявил он на пресс-конференции.

По словам Гебрейсуса, ситуация остается опасной во всем мире, в частности, заболеваемость и смертность от коронавируса быстро растет в Юго-Восточной Азии. Также ВОЗ следит за ситуацией в Индии, где выявили новый опасный штамм B.1.617.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинацию от коронавируса уже прошли около 21,5 млн россиян, о чем сообщало «Татар-информ».

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