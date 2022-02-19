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Здоровье
19 февраля 2022  06:20

Глава ВОЗ: В мире образовались идеальные условия для еще более опасного варианта Covid-19

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Сегодня в мире образовались «идеальные условия» для появления более заразного и опасного варианта коронавируса. Такое мнение высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 

«По сути, условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта», — приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Гебрейесус посчитал, что высокий уровень вакцинации в некоторых странах и в целом менее тяжелое течение болезни при «омикроне» дали опасное мнение, что пандемия закончилась. Однако это не так, подчеркнул руководитель всемирной организации, напомнив, что каждую неделю в мире от Covid-19 умирают около 70 тыс. человек, а система здравоохранения стран перегружена. 

«Прекращение этой пандемии должно находиться в фокусе нашего внимания», — сказал Гебрейесус и призвал «усвоить уроки, которым она учит».

#коронавирус
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