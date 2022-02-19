Глава ВОЗ: В мире образовались идеальные условия для еще более опасного варианта Covid-19

Сегодня в мире образовались «идеальные условия» для появления более заразного и опасного варианта коронавируса. Такое мнение высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«По сути, условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта», — приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Гебрейесус посчитал, что высокий уровень вакцинации в некоторых странах и в целом менее тяжелое течение болезни при «омикроне» дали опасное мнение, что пандемия закончилась. Однако это не так, подчеркнул руководитель всемирной организации, напомнив, что каждую неделю в мире от Covid-19 умирают около 70 тыс. человек, а система здравоохранения стран перегружена.

«Прекращение этой пандемии должно находиться в фокусе нашего внимания», — сказал Гебрейесус и призвал «усвоить уроки, которым она учит».