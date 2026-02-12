news_header_top
Общество 12 февраля 2026 17:59

Глава Волжско-Камского управления Росприроднадзора проведет прием граждан

Глава Волжско-Камского управления Росприроднадзора проведет прием граждан
Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров 19 февраля проведет личный прием граждан. Об этом сообщают организаторы встречи.

Мероприятие будет организовано в приемной Президента России в Татарстане (Казань, ул. Кремлевская, д.12/20). Будут рассматриваться вопросы, относящиеся к зоне ответственности ведомства.

Встреча продлится с 10 до 12 часов. Телефон информационно-справочной службы приемной: 8 (843) 221-80-36.

