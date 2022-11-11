Глава Винницкой области сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Винницкой области Украины поврежден один из объектов критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

«Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня с утра о воздушной тревоге сообщили власти восьми украинских регионов: Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Напомним, с 10 октября Вооруженные Силы России начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре – спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Президент Владимир Путин назвал это ответом на «преступные действия киевский властей».