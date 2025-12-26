Глава Верхнеуслонского района вручил юному чемпиону по шахматам новогодние подарки

В Верхнеуслонском районе состоялась встреча главы района Евгения Варакина с молодым шахматистом Владиславом Панферовым – спортсменом, который своим примером доказывает: любые препятствия преодолимы, если есть цель, стремление и сила воли.

Владислав Панферов – человек с особенностями здоровья, однако это не ограничивает его стремление к достижениям. Его спортивные результаты говорят сами за себя: он является бронзовым призером чемпионата Республики Татарстан по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также многократным победителем районных соревнований и турниров.

Во время встречи Евгений Варакин обратился к юноше со словами поддержки и признания.

«Ты – гордость нашего района, человек, который демонстрирует силу мужества и характера. Ты должен служить примером того, как, несмотря ни на какие трудности, можно достигать поставленных целей», – отметил глава района.

В преддверии новогодних праздников Евгений Варакин подготовил для Владислава два подарка. Первый – новый телефон, о котором юноша давно мечтал. Вторым подарком стал комплект уникальных шахмат – символ признания таланта, настойчивости и упорства молодого спортсмена. Владислав решил сразу же «обновить» их на ближайшей тренировке.

Воодушевленный встречей, Владислав Панферов пообещал новые победы и достижения.

Глава района подчеркнул, что поддержка таких ребят – важная задача для общества.

«Когда мы видим, как молодые люди, такие как наш Владислав, преодолевают трудности и достигают высот, мы и сами становимся сильнее. А когда человек чувствует поддержку, он способен на большее. В этом и заключается настоящий смысл инклюзивного общества – в том, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал, а общество в целом становилось богаче благодаря разнообразию талантов и судеб. Я нисколько не сомневаюсь в силе воли и духа Владислава и верю, что впереди у него еще много всего интересного, а я и мои коллеги обязательно его поддержим», – отметил Евгений Варакин.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.