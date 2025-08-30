Глава Верхнеуслонского района поздравил земляков с Днем республики

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

Глава Верхнеуслонского района Татарстана Евгений Варакин поздравил земляков с Днем республики. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Примите искренние поздравления с Днем Республики Татарстан – праздником, который символизирует единство и сплоченность многонационального народа нашего региона. Этот день напоминает нам о богатой истории, культурных традициях и достижениях нашей республики, которая сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся регионов России», – написал Варакин.

Он отметил, что в Татарстане успешно развиваются экономика и социальная сфера. В регионе реализуются крупные проекты, поддержанные Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

В их числе – программа обновления улично-дорожной сети, в рамках которой район получил «беспрецедентное финансирование в 615 млн рублей». Также в Верхнеуслонском районе в ближайшие годы планируют построить ледовый дворец и футбольный манеж.

«Эти инициативы – яркий пример того, как совместными усилиями мы создаем комфортные условия для жизни, работы и воспитания детей. Как подчеркивает Рустам Нургалиевич Минниханов: «Вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи», – отметил глава муниципалитета.

Варакин также пожелал татарстанцам здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и мирного неба над головой. Также он выразил надежду, что республика будет процветать, а каждый ее житель будет гордиться своей Родиной.