Глава Верхнеуслонского района и члены его команды отмечены за вклад в поддержку СВО
Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин удостоен Благодарственной грамоты командира седьмой добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуарда Шарафиева.
Награду вручил Максим Лядов – победитель проекта «Батырлар. Герои Татарстана», ветеран СВО, который на днях вернулся с гуманитарной миссии на Донбассе. Там он встретился со своим однополчанином Шарафеевым, и тот передал благодарственные письма в адрес представителей Верхнеуслонского района.
Помимо главы района, Благодарственные грамоты получили заместитель руководителя исполкома Верхнеуслонского района Юлия Федотова и председатель местного Совета ветеранов Римма Троицкая.
Все трое – Варакин, Федотова и Троицкая – отмечены Благодарностью командира добровольческой бригады и действующего депутата Государственного Совета Татарстана за высокий профессионализм, активное сотрудничество и значительный вклад в борьбу с нацизмом в зоне проведения СВО.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.