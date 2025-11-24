Глава Верхнеуслонского района и члены его команды отмечены за вклад в поддержку СВО

Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин удостоен Благодарственной грамоты командира седьмой добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуарда Шарафиева.

Награду вручил Максим Лядов – победитель проекта «Батырлар. Герои Татарстана», ветеран СВО, который на днях вернулся с гуманитарной миссии на Донбассе. Там он встретился со своим однополчанином Шарафеевым, и тот передал благодарственные письма в адрес представителей Верхнеуслонского района.

Помимо главы района, Благодарственные грамоты получили заместитель руководителя исполкома Верхнеуслонского района Юлия Федотова и председатель местного Совета ветеранов Римма Троицкая.

Все трое – Варакин, Федотова и Троицкая – отмечены Благодарностью командира добровольческой бригады и действующего депутата Государственного Совета Татарстана за высокий профессионализм, активное сотрудничество и значительный вклад в борьбу с нацизмом в зоне проведения СВО.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.