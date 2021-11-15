Глава велоспорта России поздравил Минниханова с серебром Ризаева в BMX-фристайле

Представитель Татарстана в сборной команде России Ирек Ризаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по велосипедному спорту BMX-фристайлу, вписав свое имя в историю спортивной дисциплины. Такие строки написал глава Федерации велоспорта РФ Вячеслав Екимов в телеграмме на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«От имени Федерации велосипедного спорта России поздравляю вас с успешным выступлением спортсмена вашего региона. Выражаю вам большую признательность и благодарность за поддержку и содействие развитию велосипедного спорта в Республике Татарстан. Наша совместная работа - залог будущих успехов российского спорта на международной арене», - написал он.

Фристайл BMX - это велосипедный мотокросс с трюковой ездой на спортивных велосипедах. Это экстремальный вид спорта, который состоит из пяти дисциплин: «улица», «парк», «верт», «трассы» и «флатландия».

В Москве 14 ноября завершился чемпионат Европы по BMX-фристайлу в дисциплине «парк», впервые турнир такого уровня проходил в России. Титул чемпиона Европы завоевал Антони Жанжан из Франции, Ирек Ризаев стал серебряным призером, бронзовая награда досталась Константину Андрееву. Для российского ВМХ-фристайла среди мужчин это первые медали чемпионата Европы.