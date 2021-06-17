Глава «Вектора» рассказал, сколько сохраняются антитела у привитых «ЭпиВакКороной»

Через девять месяцев после прививки антитела к Covid-19 сохранились более чем у половины добровольцев. Через три и шесть месяцев они выявлялись у 100% привитых, сообщил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

«В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на три, шесть и девять месяцев. В три и шесть месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В девять месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Максютов добавил, что в период доклинических исследований на низших приматах, которые были привиты весной 2020 года, антитела сохраняются уже более года.