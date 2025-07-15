Глава ВЭБ.РФ оценил развитие производства и социальной инфраструктуры в Менделеевске

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил Менделеевский район Татарстана. В рамках деловой поездки он осмотрел ряд социально значимых объектов города и ознакомился с производственной деятельностью одного из крупнейших предприятий в химической отрасли — комплекса «Аммоний».

Предприятие входит в состав Группы компаний «Азот» с 2020 года и специализируется на выпуске азотных удобрений. Сегодня здесь ежегодно производится более миллиона тонн продукции, включая аммиак, карбамид, азотную кислоту, селитру, КАС и метанол.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Макаров провёл экскурсию по производственным площадкам, подробно рассказав о технологических и экологических достижениях компании. Одним из первых объектов посещения стали биологические очистные сооружения — ключевой элемент модернизированной системы водоотведения. Благодаря реализации замкнутого водооборота, более 40% всей потребляемой воды возвращается в цикл с помощью собственных очистных мощностей.

«При проектировании комплекса мы сделали акцент на энергоэффективность и экологию. В частности, внедрена бесстоковая схема водоснабжения, а использование газотурбинной установки позволило достичь КПД до 70% за счёт одновременной генерации пара и электричества», — отметил Дмитрий Макаров.

За последние три года «Аммоний» запустил несколько новых производств, включая выпуск реагента AdBlue, жидкой углекислоты и удобрения КАС-32. Также была внедрена цифровая платформа на базе ИИ для агроаналитики — она позволяет прогнозировать урожайность и оценивать состояние полей.

«Развитие таких предприятий — это больше, чем рост отдельных компаний. Это вклад в импортозамещение, укрепление технологического суверенитета и экономической устойчивости страны», — подчеркнул Игорь Шувалов.

Особое внимание в ходе визита было уделено социальной программе «#химияродногогорода», реализуемой «Аммонием» с 2022 года. В рамках инициативы развивается сразу три кластера: образовательный, туристический и городской среды. Ключевым проектом образовательного направления стал химико-технологический лицей «Потомки Менделеева», где проведена полная модернизация и созданы лаборатории для углублённого обучения.

Глава района Роберт Искандаров отметил позитивные изменения: «Средний балл ЕГЭ значительно вырос, увеличилось число победителей олимпиад, а поддержка педагогов позволила привлечь в школы молодых специалистов».

Также Шувалов посетил Центр детских компетенций «Менделеевская Долина», где открылась первая в республике Малая Академия наук. Генеральный директор ГК «Азот» Всеволод Бебутов подчеркнул, что компания активно участвует в развитии комфортной городской среды — от создания велодорожек и общественных пространств до запуска культурных и образовательных проектов.

Благодаря развитию событийного туризма и других направлений, туристический поток в Менделеевск за три года вырос в четыре раза — с 15 до 60 тысяч человек в год. Общий объём инвестиций «Аммония» в развитие города превысил один миллиард рублей.