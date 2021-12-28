Глава ВЦИОМ Федоров перечислил самых популярных иностранных политиков в России

Самых популярных зарубежных политиков среди россиян назвал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Известиям».

«Си Цзиньпин. За ним — Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты. Но ещё держится», — ответил глава ВЦИОМ.

По его словам, россияне считают самыми дружественными странами Китай, Казахстан и Белоруссию. Они не называли пока как новых союзников, так и новых противников, добавил Федоров.

Во время беседы гендиректор ВЦИОМ обозначил также вопросы, которые волнуют жителей нашей страны сильнее всего, рассказал, как граждане относятся к Госдуме, а также подчеркнул, что опасения россиян растут из-за возможного военного конфликта.