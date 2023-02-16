Глава «Вагнера» заявил, что наемника Питера Рида в Артемовске убили свои

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на запрос телеканала CNN касательно смерти морпеха США Питера Рида в Артемовске, отметив, что американского наемника «убили свои». Ответ опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.

«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-ого Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК „Вагнер“ было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка, — рассуждает Пригожин. — Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои».

Он также отметил, что у ЧВК нет информации о нахождении иностранных волонтеров в Артемовске, при том, что обычно, в условиях военных действий, они сообщают в СМИ, в какой расцветке работают, и соблюдают эти правила.

Пригожин резюмировал, что обвинения против «Вагнера» не имеют подтверждений.

На этой неделе газета New York Times опубликовала видеозапись, на котором как утверждается показана гибель американского наемника Питера Рида во время ракетного удара.