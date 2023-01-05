Глава «Вагнера» Пригожин: Первая группа экс-заключенных завершила службу в зоне СВО

Первая группа бывших заключенных, который приняли участие в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Об этом рассказал руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, передает РИА Новости.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», — заявил он.

Пригожин привел в пример бойца с позывным ГДР, который погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС: «52 года, тридцатка была отсижена. Погиб героически». Сослуживцы рассказали, что боец взорвал себя вместе с украинскими боевиками, чтобы не попасть в плен.

Согласно информации «Вагнера», всего в группе два десятка бывших заключенных. Они получали зарплату, раненым выплачивают компенсации. После помилования они могут вернуться в ЧВК в качестве обычных добровольцев, что многие из них и планируют сделать.