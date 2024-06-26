Глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

Василий Мусин, генеральный директор АО «Уральские заводы», арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении оборонного заказа, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Мусин организовал поставку иностранных радиостанций вместо отечественных в рамках государственного контракта.

Следствие утверждает, что обвиняемый, используя свое служебное положение, незаконно присвоил средства, выделенные Министерством внутренних дел России для выполнения оборонного заказа.

АО «Уральские заводы», расположенное в Ижевске, специализируется на разработке и производстве средств связи для различных секторов, включая правоохранительные органы, промышленность и транспортно-логистические компании.