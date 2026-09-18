Глава Управления судебного департамента по РТ Салихов проголосовал на выборах

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», начальник Управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов проголосовал на избирательном участке в Казани, сообщает пресс-служба партии.

«Я проголосовал за стабильность, за уверенное будущее нашей республики, нашей страны и, конечно, с надеждой, что скоро мы победим и наши ребята вернутся, чтобы работать, жить и строить новую жизнь», — отметил Салихов.

Он особенно обратил внимание, что на выборы пришло много людей.

Фото: tatarstan.er.ru

«В нашей стране и в республике выборы – это традиционное мероприятие, куда часто приходят с семьями, друзьями, коллегами», – объясняет начальник Управления судебного департамента в РТ.

Напомним, что выборы в Госдуму проходят с 18-го по 20 сентября. В состав парламента изберут 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и столько же по одномандатным избирательным округам.

От Татарстана в избирательной кампании по федеральным партийным спискам участвуют 80 кандидатов из 10 партий. Также в республике сформировано шесть одномандатных округов: Альметьевский, Московский, Набережночелнинский, Нижнекамский, Приволжский и Центральный. От шести партий здесь выдвинулись 32 кандидата.

Кроме того, в дни голосования в республике также проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.