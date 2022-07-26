Глава Управления образования Нижнекамска призвал помочь нуждающимся собрать детей в школу

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ.

В образовательных организациях Нижнекамского района объявлен старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу», направленной на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил начальник районного Управления образования Айдар Гарифуллин.

По словам чиновника, таким детям необходимо помочь подготовиться к школе, обеспечить их самым необходимым.

«Не секрет, что собрать первоклассника на линейку в День знаний — весьма затратное и непростое дело. Поэтому уже много лет большая дружная команда неравнодушных людей помогает многим ребятам Нижнекамского муниципального района подготовиться к школе. Управление образования искренне благодарит партнеров акции, которые уже откликнулись на призыв, и приглашает всех жителей района присоединиться к ней. У нас много неравнодушных, отзывчивых людей. Надеемся на вашу поддержку и участие», — обратился к нижнекамцам Айдар Гарифуллин.

Сбор школьных принадлежностей проводится во Дворце творчества детей и молодежи имени И. Х. Садыкова, а также на базе школ города и района.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, благотворительная акция продлится до 25 августа.