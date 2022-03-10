Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Набережных Челнах

Из 5 тыс. девятиклассников Набережных Челнов более 3 тыс. выбрали профильным предметом информатику, более 2 тыс. — обществознание и такое же количество — географию. Об этом на пресс-конференции в мэрии сообщил начальник управления образования Рустем Хузин.

«Эти три предмета у нас всегда были в лидерах, но в этом году информатику выбрало большее количество детей, чем обществознание», — отметил спикер.

Наименее востребованными стали экзамены по немецкому и французскому языкам, их выбрали всего по два школьника.

В 2022 году школы в Набережных Челнах окончит 5261 девятиклассник. Школьники сдают два обязательных предмета: русский язык и математику — и два предмета по выбору. Для приема экзаменов будет подготовлено 16 пунктов, четыре пункта для приема госэкзаменов и пять пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается единого государственного экзамена, то он будет проводиться в три этапа. С 21 марта по 18 апреля пройдет досрочный экзамен, он будет организован в двух пунктах приема для студентов и выпускников прошлых лет. Основной этап пройдет с 26 мая по 2 июля.

«Всего ЕГЭ сдадут 2319 учеников и выпускников прошлых лет. 2138 — это одиннадцатиклассники, 62 — студенты и 119 выпускников прошлых лет. Наиболее популярными предметами для сдачи снова оказались обществознание, биология, информатика, физика, химия, английский язык», — сообщил Рустем Хузин.