Глава Управления архитектуры Казани удостоен звания почетного работника МСУ
Андрей Лобов
Начальнику Управления архитектуры и градостроительства Казани Андрею Лобову присвоено звание заслуженного работника местного самоуправления РФ.
Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Андрей Лобов работает в муниципальных структурах Казани с 1998 года. С февраля 2021-го он возглавляет Управление архитектуры и градостроительства столицы РТ.
Чиновник отмечен за «заслуги в развитии местного самоуправления» и «многолетнюю добросовестную работу».
Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» было установлено указом Президента РФ в январе 2024 года.