Глава Управления архитектуры Казани удостоен звания почетного работника МСУ

Андрей Лобов

Фото: kzn.ru

Начальнику Управления архитектуры и градостроительства Казани Андрею Лобову присвоено звание заслуженного работника местного самоуправления РФ.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Андрей Лобов работает в муниципальных структурах Казани с 1998 года. С февраля 2021-го он возглавляет Управление архитектуры и градостроительства столицы РТ.

Чиновник отмечен за «заслуги в развитии местного самоуправления» и «многолетнюю добросовестную работу».

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» было установлено указом Президента РФ в январе 2024 года.