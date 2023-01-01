Глава «Укрэнерго» заявил о беспрецедентных разрушениях и возможности блэкаута на Украине

Разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентных масштабов и могут привести к блэкауту в стране. Таким мнением во время общенационального телемарафона поделился глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Уровень повреждений беспрецедентный... Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции „Укрэнерго“, мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов», — цитирует его РИА Новости.

Специалист отметил, что на восстановление энергосистемы страны потребуется несколько лет. В то же время резервное оборудование, имеющееся в стране, менее надежно и не сможет работать в течение долгого времени. Поэтому последствия каждого удара все тяжелее.

«У них (резервных схем питания — ред.) есть лимит: в первую очередь они менее надежны, а это значит, что каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения», — объяснил он.