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Глава УФСИН Татарстана вручил ключи от новых служебных авто начальникам УИИ
Ключи от 20 новых автомобилей начальникам филиалов уголовно-исполнительных инспекций районов республики и службе пробации вручил начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Выражаем благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и правительству региона за поддержку ведомства и новый автотранспорт, который позволит сотрудникам уголовно-исполнительной системы более качественно выполнять свои служебные задачи», – подчеркнул глава пенитенциарного ведомства региона.
Отмечается, что на указанные подразделения возложены функции исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также обеспечения альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест или запрет определенных действий.
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