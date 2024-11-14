Глава УФСИН Татарстана вручил ключи от новых служебных авто начальникам УИИ

Фото: УФСИН по РТ

Ключи от 20 новых автомобилей начальникам филиалов уголовно-исполнительных инспекций районов республики и службе пробации вручил начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Выражаем благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и правительству региона за поддержку ведомства и новый автотранспорт, который позволит сотрудникам уголовно-исполнительной системы более качественно выполнять свои служебные задачи», – подчеркнул глава пенитенциарного ведомства региона.

Отмечается, что на указанные подразделения возложены функции исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также обеспечения альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест или запрет определенных действий.