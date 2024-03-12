Глава УФСИН Татарстана поздравил коллег с 145-летием уголовно-исполнительной системы

Глава УФСИН Татарстана Эдуард Хиалеев поздравил коллег и ветеранов службы с 145-летием с момента создания пенитенциарного ведомства России.

Он напомнил, что в истории уголовно-исполнительной системы, как в зеркале, отразились все серьезные перемены, что происходили в Отечестве.

«Несмотря на кардинальные преобразования, главным принципом работы УИС всегда было и остается служение закону и народу, основной целью – ограждение здорового общества от преступников и одновременно перевоспитание оступившихся, привитие им полезных социальных, трудовых навыков», – подчеркнул Хиалеев.

Он отметил, что управление ФСИН по Республике Татарстан успешно выполняет все возложенные задачи. Обеспечена стабильная работа пенитенциарных учреждений по всем направлениям деятельности. Развивается сеть исправительных центров и участков, функционирующих как исправительные центры при предприятиях.

Сегодня к сотрудникам УИС, их профессиональным и морально-деловым качествам предъявляются повышенные требования.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

«Людей, которые связали свой жизненный путь со службой в уголовно-исполнительной системе, объединяют смелость, решительность, твердость, принципиальность и неукоснительное следование букве Закона. Сотрудники, работники и ветераны службы – это большой коллектив со своими традициями, деловой культурой, бесценным опытом и знаниями, выполняющий исключительно важные задачи для общества», – рассказал начальник УФСИН РТ.

По мнению Эдуарда Хиалеева, служба в уголовно-исполнительной системе во все времена подразумевала полную самоотдачу, профессионализм, умение сохранять самообладание в сложных ситуациях и доброе чуткое сердце. Каждый, кто решил посвятить себя труду в сфере исполнения уголовных наказаний, несет огромную ответственность перед гражданами нашей страны, считает Хиалеев.

«Важную роль выполняют наши ветераны. Огромное спасибо за то, что вы создали прочный фундамент УИС и за то, что сегодня продолжаете трудиться на благо общества: передаете свой драгоценный опыт, прививаете молодым сотрудникам чувство гордости за службу и нетерпимое отношение к нарушителям дисциплины и законности. От всей души благодарю коллег за активную плодотворную работу! Выражаю слова признательности семьям сотрудников, которые с волнением ждут вас со службы и хранят тепло домашнего очага», – сказал Хиалеев.