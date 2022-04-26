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Ру Тат
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Происшествия
26 апреля 2022  14:47
Павел Климчак

Глава УФСИН России по РТ в этот четверг ответит на вопросы татарстанцев на личном приеме

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Начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев проведет личный приём в этот четверг, 28 апреля, с десяти утра до двенадцати часов дня, во время которого ответит на вопросы жителей республики, иностранных граждан, а также лиц без регистрации и организаций.

Приём пройдет в приемной Президента РФ в Татарстане по адресу Кремлевская, 12/20. Вы можете записаться на него по телефону 8 (843) 231-73-73. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

#УФСИН по РТ #прием граждан
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