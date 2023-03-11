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Глава УФСИН России по РТ поздравил сотрудников УИС с профессиональным праздником
Начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем работника уголовно-исполнительной системы.
«Деятельность работников уголовно-исполнительной системы – ответственная и сложная миссия по обеспечению надежной изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных, ограждению законопослушных граждан от преступных посягательств, нравственному оздоровлению граждан, преступивших закон, а также их успешной интеграции в общество», – говорится в сообщении.
Он отметил, что сотрудников уголовно-исполнительной системы отличает высокий профессионализм, выдержка, убежденная принципиальность, верность и преданность профессиональному и общественному долгу.
«В этот праздничный день поздравляем личный состав и ветеранов уголовно-исполнительной системы с этим знаменательным днем и желаем крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии, надежного семейного тыла, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших достижений в служении Отечеству!» – подытожил Хиалеев.
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