Глава УФНС Татарстана назвал преимущества АУСН перед обычной системой налогообложения

Новый налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — имеет ряд преимуществ перед классической системой. Об этом заявил руководитель УФНС Татарстана Марат Сафиуллин на пресс-конференции, посвященной этой системе.

Так, организации или предпринимателю, перешедшему на новую систему, не нужно сдавать налоговую отчетность, сокращается отчетность перед Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования, страховые взносы не уплачиваются, однако у всех работников сохраняются социальные гарантии, которые обеспечиваются из федерального бюджета.

«То есть начисление пенсии, оплата больничных, социальное страхование и другие социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме из федерального бюджета», — пояснил Сафиуллин.

Для тех предпринимателей, кто сомневается, стоит ли переходить на АУСН, в личном кабинете налогоплательщика есть возможность подсчитать выгоду от перехода на новый режим. Если же организация уже перешла на новую систему, но ожидания не оправдались, в личном кабинете всегда можно вернуться к классической системе налогообложения.