Глава УФНС по РТ: Превзошли по сборам такую серьезную сумму, как 1,1 трлн рублей

В прошлом году налоговая служба в Татарстане собрала налогов на сумму более 1 трлн рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ.

«Мы всегда готовы слушать суд в защиту интересов бюджета и на благо государства. В прошедшем году мы превзошли по сборам такую серьезную сумму, как 1 трлн 100 млрд рублей. Это тоже благодаря тому, что мы слушаем суд», – сказал докладчик.

По словам Сафиуллина, в прошлом году по итогам налогового контроля было вынесено 89 тыс. решений, из которых обжаловано в суде только 115, что составляет менее 1%.

«С внедрением досудебного урегулирования споров мы стали сами отменять необоснованные решения, ориентируясь на сложившуюся практику рассмотрения дел в суде. Как правило, доводим до суда только дела с достаточной доказательной базой. Понимая загруженность судов, стремимся к сокращению судебных споров», – отметил он.

Руководитель УФНС по Татарстану подчеркнул, что при росте заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности в 2021 году показатель их удовлетворенности достиг 65%. «Причем доля налоговой задолженности увеличилась с 54 до 180 млн рублей. На погашение реестровой задолженности перед Россией банкротами было направлено в три раза больше денежных средств, чем за предыдущие пять лет», – заключил он.