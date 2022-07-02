Глава Удмуртии заявился на сентябрьские выборы

Глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы, необходимые для участия в губернаторских выборах в республике. Региональный ЦИК он посетил в субботу, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию, приняла пакет документов», — отмечается в сообщении.

Ранее Бречалова вновь выдвинула на выборы главы Удмуртии партия «Единая Россия».

Выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики пройдут в сентябре, в Единый день голосования.

Кроме Бречалова в гонке за пост руководителя республики готовы участвовать руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Вадим Белоусов, координатор ЛДПР в УР Тимур Ягафаров, Георгий Лещев от «Зеленой альтернативы» и кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Сегал.