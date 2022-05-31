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Ру Тат
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Официальная хроника
31 мая 2022  12:10

Глава Удмуртии рассказал Путину о планах избираться еще на один срок

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На встрече с Президентом России Владимиром Путиным действующий глава Республики Удмуртия Александр Бречалов заявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если Вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», — сказал губернатор. 

На встрече были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона. В частности, Бречалов доложил, что благодаря нацинальным проектам «Демография» и «Образование» за пять лет в республике построили 52 новых детских сада и 10 школ.

«На съезде партии „Единая Россия“ Вы дали старт программе капитального ремонта школ. В планах этого года у нас ремонт девяти школ, а всего к 2024 году мы отремонтируем 22 школы», — рассказал глава республики.

Он также сообщил, что за первый квартал этого года индекс промышленного производства в Удмуртии составил 111%, а обрабатывающего — 120%. Это позволило региону выйти в лидеры по России.

#Владимир Путин #регионы России
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