Глава Удмуртии рассказал Путину о планах избираться еще на один срок

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным действующий глава Республики Удмуртия Александр Бречалов заявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если Вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», — сказал губернатор.

На встрече были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона. В частности, Бречалов доложил, что благодаря нацинальным проектам «Демография» и «Образование» за пять лет в республике построили 52 новых детских сада и 10 школ.

«На съезде партии „Единая Россия“ Вы дали старт программе капитального ремонта школ. В планах этого года у нас ремонт девяти школ, а всего к 2024 году мы отремонтируем 22 школы», — рассказал глава республики.

Он также сообщил, что за первый квартал этого года индекс промышленного производства в Удмуртии составил 111%, а обрабатывающего — 120%. Это позволило региону выйти в лидеры по России.