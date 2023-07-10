Глава Удмуртии доложил Путину о социально-экономическом положении в регионе

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Президент России Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Руководитель региона доложил Президенту о социально-экономическом положении в республике, в том числе в сферах здравоохранения, строительства, транспорта. Как сообщает пресс-служба московского Кремля, отдельное внимание Бречалов уделил вопросу помощи участникам спецоперации и их семьям.

Бречалов сообщил, что забота о военных — одна из главных задач руководства республики. Сам глава региона регулярно встречается с родными и близкими бойцов, ездил в место дислокации полка, укомплектованного мобилизованными из Удмуртии. «Съездил, убедился в том, что они расположились и хорошие у них условия ведения службы, пообщался с ребятами, побывал в окопах, в блиндажах», — заявил Бречалов.

Глава Удмуртии также доложил Президенту о создании регионального филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и необходимости улучшения материально-технической базы госпиталя ветеранов войн, а также о наборе по контракту в Вооруженные силы РФ.

Говоря об основных показателях Удмуртии, Бречалов сообщил, что за 2022 год валовой региональный продукт составил 910 млрд рублей. «Динамика роста за пять лет — плюс 340. Хорошая динамика, мы считаем. Инвестиции в основной капитал — 137 млрд», — уточнил он.

Средняя зарплата по региону приближается к 45 тыс. рублей, безработица составляет 3,4%.

Бречалов также поблагодарил Президента и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина за поддержку в реконструкции двух ключевых для Ижевска объектов — главной канализационной насосной станции и канализационного коллектора №26. В завершение встречи он обратился к Путину с просьбой оказать содействие в достройке туберкулезной больницы — еще одного важного для республики объекта.