Глава Тюлячей: Промпарк играет важную роль в экономике района

Валовой территориальный продукт Тюлячинского района после создания промышленного парка «Тюлячи» вырос в 1,8 раза — с 4 млрд до 7 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам глава муниципалитета Назип Хазипов.

«Очень важную роль играет промышленный парк в экономике района. В бюджет Татарстана отсюда поступает около 250 млн рублей, а в бюджет района — 35 млн рублей, что очень существенно для нашего маленького района», — уточнил руководитель Тюлячинского района.

По словам Назипа Хазипова, несмотря на экономическую ситуацию в стране, резиденты промпарка продолжают расширять производство.

Глава района добавил, что в этом году в «Тюлячах» открылось производство по переработке вторичных отходов, что не только позволило получать сырье для некоторых компаний, но и помогло улучшить экологическую ситуацию в районе.

На сегодняшний день в промпарке работают 11 резидентов, однако Хазипов отметил, что по итогам прошедшей в Татарстане выставки «Агроволга» промышленный парк может пополниться двумя резидентами.