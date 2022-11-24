Глава турецкого МИД ответил, сколько может продлиться конфликт на Украине

Ситуация на Украине может затянуться на десятилетия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

«На наш взгляд, война между РФ и Украиной, так или иначе, завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя», — посчитал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, по итогам встречи глав МИД двух стран в Анталье и очной встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле стороны были близки к договоренностям по прекращению огня, но затем отдалились от диалога. На сегодняшний день условия отличаются от тех, что были в марте.

«Ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды», — заявил Чавушоглу.

Он считает, что при ставке на военную составляющую «существует риск того, что война может затянуться на десятилетия».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.