Президент Турции: Мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений

Совместные действия Турции и России, предпринимаемые в Сирии, имеют большое значение, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на личной встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА Новости.

«Мир в этом регионе зависит от турецко-российских отношений», — посчитал Эрдоган.

Ранее он отмечал, что американские войска следует вывести с территории Сирии и Ирака так же, как это было сделано в Афганистане. Эрдоган выразил надежду на то, что турецкие и российские власти смогут наладить совместную слаженную работу с США для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в этих регионах.