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29 сентября 2021  15:17
Дарья Сайфиева

Президент Турции: Мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений

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Совместные действия Турции и России, предпринимаемые в Сирии, имеют большое значение, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на личной встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА Новости. 

«Мир в этом регионе зависит от турецко-российских отношений», — посчитал Эрдоган. 

Ранее он отмечал, что американские войска следует вывести с территории Сирии и Ирака так же, как это было сделано в Афганистане. Эрдоган выразил надежду на то, что турецкие и российские власти смогут наладить совместную слаженную работу с США для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в этих регионах. 

#турция #Россия #сирия #Владимир Путин #ирак #тайип реджеп эрдоган
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