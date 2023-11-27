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Глава Тукаевского района представил первого замруководителя исполкома
И. о. первого заместителя руководителя исполкома Тукаевского района по экономике и содействию предпринимательству назначена Гульнара Галимова. Сегодня на аппаратном совещании ее представил глава муниципального образования Фаил Камаев.
«Гульнара Азгатовна, мы желаем Вам успехов!» — заметил руководитель муниципалитета.
Как сообщили в администрации Тукаевского района, Гульнара Галимова окончила Казанский финансово-экономический институт имени В. В. Куйбышева. Ранее работала начальником информационно-аналитического отдела Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республики Татарстан в Казани.
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