Глава «Транснефти» рассказал Путину о замене иностранных присадок татарстанскими

«Транснефть» за пятнадцать лет полностью решила вопросы с импортозамещением 29 позиций, которые были утверждены соответствующей программой. В частности, взамен иностранных присадок сейчас используются присадки, произведенные в Татарстане. Об этом рассказал глава компании Николай Токарев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Так, 29 позиций по импортозамещению, которые были у нас в программе, полностью на сегодня выполнены. Я уже не говорю о том, что сегодня [взят] новый курс на цифровизацию предприятия. Мы за ближайшие три года планируем порядка 30 млрд рублей инвестиций именно в это направление», — доложил руководитель компании.

Токарев отметил, что магистральные насосы, которые когда-то закупали на Украине теперь производятся в Челябинске. И добавил: «Раньше покупали противотурбулентные присадки у американских компаний, сегодня мы производим их в Татарстане на нашем заводе (речь идет о заводе «Транснефть-Синтез» в ОЭЗ «Алабуга» — прим. Т-и)».

«На текущий год основные задачи у нас — это повышение надежности работы нефтепроводов, это снижение аварийности. Она и так у нас сегодня примерно десятикратно ниже среднемировой, медианного значения в этой части, но будем идти до нуля», — пояснил он, уточнив, что на все задачи по техническому перевооружению, ремонту объектов и модернизации предусмотрено 175 млрд рублей инвестиций.

Компания также содержит собственный негосударственный пенсионный фонд на 31 тыс. пенсионеров, помогает семьям с детьми, осуществляет санаторно-курортное обслуживание и медицинское страхование специалистов за счет предприятия.

«И еще одна важная составляющая, она для нас приоритетная, — это благотворительная деятельность. Мы за последние три года помогли отремонтировать капитально 107 школ. Как правило, это в небольших населённых пунктах», — заметил глава «Транснефти».