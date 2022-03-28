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Промышленность
28 марта 2022  12:39
Александр Хевронин

Глава тракторного завода в Елабуге: Все комплектующие основных моделей - отечественные

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Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан» – дистрибьютор «Минского тракторного завода», полностью импортонезависима по основному модельному ряду, сообщил генеральный директор компании Алмаз Ахметов в ходе пресс-тура на предприятие.

«По основному модельному ряду вся продукция - отечественная. Вся продукция для сборки поставляется либо из Белоруссии, либо от российских производителей», - заявил Ахметов.

Общая площадь предприятия - свыше 25 тыс. кв. метров. Здесь занимаются не только сборкой тракторов, но и ремонтом техники.

По словам генерального директора компании, на сегодняшний день на производстве идет постепенная локализация. За последние три года на предприятии была разработана низкопрофильная кабина для тракторов, которая пользуется большой популярностью у владельцев небольших ферм, благодаря малым габаритам.

«В настоящее время осуществляется сборка техники неполного цикла, с постепенной локализацией. Мы уже производим низкопрофильные кабины полностью собственного производства, плуги, а также предметы интерьера и экстерьера», - подчеркнул Ахметов.

За прошедший год на предприятии было собрано и продано свыше 4,5 тыс. тракторов различной комплектации, в этом году – уже более 1 тыс. единиц техники. Модельный ряд представлен 18 различными машинами, которые пользуется успехом не только в сельском хозяйстве, но и у коммунальных служб, лесных хозяйств и строительных компаний.

#трактор #импортозамещение
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