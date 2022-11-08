«Мы мобилизовали людей, и предприятия, выполняющие гособоронзаказ, не остановились»

Меры поддержки бизнеса и работу с компаниями из недружественных стран обсудили сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ. Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко рассказал, почему власти республики не торопятся сворачивать работу зарубежных представительств, а также о работе предприятий в период мобилизации.

Шамиль Агеев: «О Республике Татарстан 30 лет назад мало кто знал. Нам потребовались десятки, а то и сотни выездов в разные страны» Фото: prav.tatarstan.ru

«В текущих условиях нам нужно работать ювелирно»

Одним из первых на брифинге обсудили 30-летие Торгово-промышленной палаты республики, которое отмечается 11 ноября. В своем выступлении председатель Союза ТПП РТ Шамиль Агеев провел небольшой экскурс в историю.

«Идея [создания палаты] возникла еще в 1990-е годы. Собралась инициативная группа из “пионерских” предпринимателей и решила обратиться с такой идеей к властям. Первыми членами были предприятия “Теплоконтроль”, КАМАЗ, Казанский авиационный завод, Медико-инструментальный завод и другие», – сказал он.

Агеев пояснил, что палата занимается продвижением товаропроизводителей республики: ищет новые каналы сбыта и надежных партнеров, а также защищает интересы бизнеса.

Из года в год в ТПП РТ вступает все большее число предпринимателей, в этом году новыми членами палаты стали 88 компаний. Всего на сегодня она объединяет 2,4 тыс. предпринимателей.

Также палата активно развивает международные связи. Представительства ТПП РТ открыты в семи странах мира: Литве, Венгрии, Таджикистане, Киргизии, Турции, Португалии и Канаде.

«О Республике Татарстан 30 лет назад мало кто знал. Нам потребовались десятки, а то и сотни выездов в разные страны, [чтобы наладить работу]», – сказал Агеев.

За последние 5 лет палата провела свыше 25 международных бизнес-миссий в разных странах, в числе которых Белоруссия, Иран, Италия, Испания, Малайзия, Пакистан, Турция, Венгрия, Латвия, Индия, Китай, Австрия, ОАЭ и другие. Кроме того, было подписано 16 международных соглашений.

«Сейчас мы активно занимаемся продвижением экспорта нашей продукции. Это очень непростой процесс. В текущих условиях нам нужно работать ювелирно, поскольку в условиях санкций страны и организации реагируют по-разному. Над соглашениями мы плотно работаем и не спеша», – подчеркнул глава ТПП.

Олег Коробченко: «В текущей геополитической ситуации мы активно прорабатываем возможности наращивания товарооборота с дружественными странами из Ближнего Востока, Азии и Африки» Фото: prav.tatarstan.ru

«Татарстан является регионом-лидером рейтингов по объему экспорта по всей России»

Затем в зал заседаний второпях вбежал глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. Как раз за пару минут до своего выступления. Он отметил, что республика всегда придавала огромное значение международным и межрегиональным отношениям.

«Я извиняюсь, что как всегда… Но были на встрече с Послом Республики Сенегал в России генералом Жаном-Батистом Тиатьи Тином и Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Как раз обсуждали визит к ним, обмен опытом и выстраивание экономических отношений», – объяснил причину задержки Коробченко.

Он доложил, что, несмотря на ситуацию на международной арене, а также пандемию Covid-19, Татарстан является регионом-лидером рейтингов России по объему экспорта. «Республика, наверное, один из регионов, который не жалуется и использует все неблагоприятные факторы на развитие экономики региона», – сказал он.

Внешнеторговый оборот республики за первое полугодие 2022 года составил 9,6 млрд долларов США и по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличился на 14%.

Инфографика предоставлена Минпромторгом

Министр отметил, что в структуре промышленности основную долю занимает нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, химия и нефтехимия, энергетика и сельское хозяйство.

«В текущей геополитической ситуации мы активно прорабатываем возможности наращивания товарооборота с дружественными странами из Ближнего Востока, Азии и Африки, а также увеличиваем взаимодействие со странами СНГ», – добавил он.

Глава Минпромторга РТ подтвердил, что Татарстан активно развивает сеть представительств в зарубежных странах, а также субъектах России, которые работают параллельно с представительствами ТПП Татарстана. Так, в странах ближнего и дальнего зарубежья открыты 13 представительств республики, а в регионах России – 8.

«Сотрудничество Татарстана с регионами России осуществляется на основе межправительственных соглашений, заключаемых для их реализации планов мероприятий. По состоянию на октябрь 2022 года, республика имеет договорные отношения с 80 субъектами России», – поделился он.

Артур Абдульзянов: «Татарстан находит организационные, кадровые, ресурсы и силы. В совокупности это дает положительный результат» Фото: prav.tatarstan.ru

«Предприниматели на меры поддержки реагируют как на сложную бюрократическую систему»

Депутат Госсовета РТ, глава татарстанского отделения организации «Деловая Россия» Артур Абдульзянов отметил, что тяжелым вопросом остается популяризация мер господдержки бизнесу.

«Татарстан находит организационные, кадровые ресурсы и силы. В совокупности это дает положительный результат. Что хочется сказать в отношении предпринимательства на сегодняшний день? Во-первых, те меры поддержки, которые сегодня существуют, – их много. Но мы и многие предприниматели о них не знают. Олег Владимирович, я попросил бы провести семинар или мероприятия, чтобы предприниматели знали о мерах поддержки. Предприниматели на поддержку реагируют как на сложную бюрократическую систему», – сказал он.

Депутат отметил, что для предпринимателей предусмотрена существенная помощь в части возмещения процентов по кредиту, созданы референции по покупке оборудования и приобретению транспорта в лизинг.

Министр поблагодарил депутата за обозначение проблемы. «Артур Рашидович хорошо отметил, что сложно до наших предпринимателей доносить информацию. Не секрет, что я пять месяцев назад тоже был предпринимателем и участвовал во всех программах. Но у меня был отдельно выделен человек, который отрабатывал все субсидии и взаимодействие с министерствами», – поделился он.

В качестве примера глава ведомства назвал Минсельхоз РТ. «У них выстроена целая система. В каждом районе они имеют своего представителя. Информация по льготам, субсидиям, дотациям, новым технологиям и производствам системно передается от человека к человеку», – сказал он.

Инфографика предоставлена Минпромторгом

По его словам, у Минпромторга и Минэка Татарстана есть система ГИС, в которой содержится аналогичная информация. «Но наши предприятия не заходят и не могут ее оттуда взять. Мы сейчас тоже мечтаем примерно эту же систему выстроить и по линии Министерства промышленности, чтобы в каждом районе можно было найти своего представителя, чтобы он доходил до каждого предприятия, можно сказать, ногами. Мы над этим работаем. Я понимаю прекрасно, что информация не доходит», – заключил Коробченко.

На брифинге журналисты уточнили, как ведется работа представительств в недружественных странах.

Коробченко ответил: «Мы можем закрыть представительства со словами: “Когда наладятся отношения, потом возобновим”. Но начинать с нуля гораздо сложнее, нежели чем сохранить представительства, которые будут у нас работать. Эти тяжелые отношения ненадолго. Экономика все равно победит, и через два-три года надо будет налаживать связи. Сейчас наши представительства занимаются тем, что работают, и очень хорошо. Кто-то больше, кто-то меньше. Некоторые представительства мы выводим в другие страны».

Агеев добавил: «Мы сохраняем все свои контакты, но это очень непросто».

Инфографика предоставлена Минпромторгом

«Победу куют не только на фронте, но и в тылу»

Журналисты поинтересовались, как мобилизация отразилась на работе республиканских предприятий. Олег Коробченко отметил, что предприятия Татарстана, выполняющие гособоронзаказ, не приостановили работу из-за частичной мобилизации, а по отдельным направлениям объемы выросли в 20 раз.

«Мобилизация у нас проходила тяжело, но в конце мы организовались полностью. К такому развороту событий мы не были готовы, но постепенно все выстроили», – сказал он.

По его словам, перед ведомством стояли две задачи – победить в специальной военной операции и выполнить решить задачу по госконтрактам.

Олег Коробченко отметил, что предприятия Татарстана, выполняющие гособоронзаказ, не приостановили работу из-за частичной мобилизации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Победу куют не только на фронте, но и в тылу. Самое главное, выполнить задачу по решению вопросов госконтракта, чтобы все было сделано вовремя. По госконтрактам в некоторых направлениях объемы увеличили в 20 раз. Для этого нужно было дополнительно привлечь людей, закупить оборудование и обучить специалистов. И когда наши военные представители приходили и говорили отдать всех отдельных специалистов, это означало, что предприятие можно было остановить. В этом тяжелом процессе мы нашли решение, как собрать людей и не остановить предприятия», – сказал он.

Глава Минпромторга отметил, что ведомство совместно с Минобороны и Минпромом России «нашли общий язык».

«Есть где-то недочеты, где-то, может быть, забрали специалистов, где-то, может, предприятие чуть не остановилось, но мы постарались решить все вопросы. Самое главное – мы мобилизовали людей, и все наши предприятия, выполняющие гособоронзаказ, которые участвуют в промышленной безопасности республики и страны, не остановились – они работают точно так же. Не собрать людей мы тоже не могли, кто-то должен выполнять долг на границе, и от этого никуда не денешься, но и кто-то должен выпускать качественную продукцию в тылу», – сказал он.

«В дальнейшем, если будут какие-то аналогичные процессы, мы уже подготовленные и сможем решить вопрос без шума, соплей и каких-то проблемных вопросов», – заключил он.